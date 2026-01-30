【ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ大統領は２９日、カナダ製の全ての航空機の認証を「取り消す」と表明した。カナダの航空機大手ボンバルディアと競合する米ガルフストリーム・エアロスペースのビジネスジェット機が、カナダで認証を得られていないことへの報復としている。自身のＳＮＳに「カナダ政府がガルフストリームの認証を不当に拒否したため、ボンバルディアを含むカナダ製のすべての機体の認証を取り消す」と投