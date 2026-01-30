インフルエンサーまいきち（21）が30日、都内で行われた、初フォトエッセー「承認欲求」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席した。同書は、高校生時代のコロナ禍に心ない誹謗（ひぼう）中傷を浴び、闇落ちした過去を乗り越えた体験を赤裸々につづっている。「誰にも言えなかった自分の暗い過去を読んでいただけるのがびっくりしたし、うれしかった」としつつ、「昨日くらいから緊張している」と吐露。その理由を「見せてない自分を