[故障者情報]水戸ホーリーホックは30日、GK上山海翔が検査の結果、左第5指PIP関節脱臼と診断されたと発表した。23日の練習中に負傷。近日中に手術を行うという。同選手は今季より水戸ユースからトップ昇格した選手で、J1最長身となる203cmの長身を誇る選手として注目されていた。