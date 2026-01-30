ヴァンフォーレ甲府は30日、昨季限りで契約満了となっていたDF大和優槻(22)が現役を引退すると発表した。大和は柏レイソルU-18から22年に甲府に入団。24年は岩手、25年は琉球でプレーした。身長187cmの大型プレーヤーで、プロ1年目の22シーズンはJ2で7試合に出場。岩手ではJ3リーグ戦25試合に出場した。プロ生活4年間を振り返り「悔いはないです。やり切りました」とクラブを通じてコメントした大和。「ここまでサッカーに