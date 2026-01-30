[故障者情報]ガンバ大阪は30日、FW植中朝日が左膝内側半月板を損傷したことで同日、手術を行ったと発表した。受傷日は20日だという。同選手は今季より横浜FMから完全移籍で加わっていた。またDF中野伸哉も検査の結果、右ハムストリング肉離れと診断されたことを発表。25日に行った札幌との練習試合で負傷したという。