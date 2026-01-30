栃木シティは30日、V・ファーレン長崎を契約満了となっていたMF加藤大(34)を獲得したと発表した。加藤はこれまで新潟、愛媛、福岡、長崎でプレーし、Jリーグ通算385試合(24得点)出場のキャリアを誇る。昨季は9試合の出場のとどまったが、J2に昇格した新興クラブがベテランMFに声をかけた。背番号は18をつけることに決まった。クラブを通じ「加入させて頂くにあたり、社長、監督、選手、スタッフの皆様のご尽力に感謝致します