やはり一番に目を引くのは髪色の変化だ。「黄色に少しでも似合うようにしてきました」。“サックスブルー”のイメージを一新する金髪。MF山内日向汰の新天地にかける思いが十分に伝わった。完全移籍という大きな決断になった。小学校低学年の時から川崎フロンターレの下部組織で過ごした山内は、ユースからのトップ昇格は叶わなかったが、桐蔭横浜大を経て24年に川崎Fでプロキャリアをスタートさせた。しかし思うように出場