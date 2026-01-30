「(決まらない不安は)どこかにあったのかもしれないけど、僕は自信家で決まるだろうと思っていて、あまり心配はしていませんでした」。慶應義塾大MF角田惠風の柏レイソルへの新入団が発表になったのは、年明け1月4日のことだった。慶大に入学してすぐの開幕戦からレギュラーで出続けた角田は、最終学年となった昨季は初めて関東1部リーグでプレー。チームは入替戦に進み2部に降格する苦しいシーズンとなったが、個人としてはベス