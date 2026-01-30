ハウスフリーダム [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の8億円→9.7億円(前の期は7.6億円)に21.3％上方修正し、増益率が4.2％増→26.3％増に拡大し、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7億円→8.7億円(前年同期は6.5億円)に24.3％