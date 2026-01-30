大橋トリオが、“ロック”をテーマとした17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』を3月18日(水)にリリースすることが発表された。2013年『plugged』以来の“ロック”をテーマに据えた17thフルアルバムとなり、本作ではエレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドな大橋なりのロック像を探究した。10年以上の時を経て再解釈された大橋トリオ流のロックは、無駄を削ぎ落としたアレンジでありながら、確かな奥行きと深みを