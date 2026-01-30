HAZUKIが2月21日の愛知・名古屋Electric Lady Landを皮切りに5月3日の東京・渋谷CLUB QUATTROまで、11都市13公演の＜TOUR2026「4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞を開催する。公開された最新アーティスト写真は同ツアーのメインビジュアルとなるものだ。ソロプロジェクト発足4周年を記念した同ツアーはタイトル通り、これまでリリースされた”全楽曲”を全公演で披露するというもの。今後も楽曲が増えてい