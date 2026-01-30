女優の小沢真珠が30日にインスタグラムを更新。同日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で放送される映画『はたらく細胞』のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】小沢真珠、美少女すぎる中2時代ショットに反響映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ同名コミックとスピンオフ漫画『はたらく細胞 BLACK』（著者：原田重光・初嘉屋一生