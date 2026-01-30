伊藤万理華と井之脇海がダブル主演を務める、劇団ヨーロッパ企画の代表・上田誠の監督デビュー作『君は映画』の公開日が6月19日に決定。全キャストが発表されたほか、写真家の濱田英明による全キャストポートレート、追加キャストや上田監督ら総勢16名のコメントも到着した。【写真】W主演の伊藤万理華×井之脇海ほか、前田旺志郎、菊池日菜子、金子鈴幸、三河悠冴らも参戦！キャストソロビジュアル本作は、人気劇団・ヨーロ