歌手・浜崎あゆみが、30日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を公開し、ファンを喜ばせた。【写真】浜崎あゆみ47歳が「スタイル抜群」、タイトなタンクトップ姿も（10枚）東京ドームで行われているレディー・ガガのライブの鑑賞を報告した浜崎。「ステージ上の皆様はもちろんのこと、卓のスタッフさん達など、とにかく全ての人がたったひとつの事に全力で向かう姿が沁みました」とつづった。続けて、オフショ