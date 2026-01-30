第74回関東東海花の展覧会を視察される秋篠宮ご夫妻と佳子さま＝30日午後、東京・池袋（代表撮影）秋篠宮ご夫妻と次女佳子さまは30日、東京・池袋の文化施設を訪れ、第74回関東東海花の展覧会を視察された。佳子さまは家の室内を栃木県産の花で彩った展示を見て「花があると、すごく楽しい気持ちになりますね」と話した。日本三名瀑の一つとされる華厳の滝や日光東照宮などの写真を背景にしたコーナーで、秋篠宮さまは「華厳の滝