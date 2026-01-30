“2代目ケネディ”がいよいよ外洋へ でも老兵「ニミッツ」は待ってくれなかったアメリカのHII（ハンティントン・インガルス・インダストリーズ）社は2026年1月29日、建造中の新型空母「ジョン・F・ケネディ」が、海上公試を開始したことを明らかにしました。【動画】これが初めて動いたときの原子力空母「JFK」近影です「ジョン・F・ケネディ」は、ジェラルド・R・フォード級原子力空母の2番艦。2015年8月に起工し、2019年10月29