1月29日、丸山桂里奈がInstagramを更新した。【写真】夫・本並健治との笑顔2SHOTなども公開同日に放送されたTBS系『櫻井・有吉THE夜会』内で、1ヶ月間のダイエット企画に挑戦した様子が公開されていた丸山。この日の投稿では、「ダイエット成功しました」「とりあえずは6.1キロ減。」「まだここからも継続できるように」と、ダイエットの成功を改めて報告。オフショルダーのドレス姿で笑顔を見せる写真や、夫・本並健治との2ショッ