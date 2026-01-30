高校球児たちに「聖地」への招待状が届きました。第98回選抜高校野球大会の選考委員会が1月30日に行われて、今年度の出場校32校が決定しました。▼出場32校はこちら■21世紀枠2校四国：高知農(高知) 九州：長崎西(長崎)■北海道1校北照■東北3校花巻東(岩手)八戸学院光星(青森)東北(宮城)■関東・東京6校山梨学院(山梨)花咲徳栄(埼玉)専大松戸(千葉)佐野日大(栃木)帝京(東京)横浜(神奈川)■東海3校中京大中京(愛知)