2026年は丙午（ひのえうま）だ。その60年前には何が起きていたのか。社会学者の吉川徹氏は「昭和の『ひのえうま』では出生数が約41万人も減少した。その裏では、人為的な"調整"が行われていた」という――。※本稿は、吉川徹『ひのえうま江戸から令和の迷信と日本社会』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bernie_photo※写真はイメージです