将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社など）第２局が３０日に行われ、西山朋佳女流二冠が福間香奈女流名人に連勝し、王手をかけた。福間と西山はこの日の対局をもって、公式戦同一カード１００局目となる「百番指し」を達成。初手合いは２０１２年７月２４日の第２期女流王座戦本戦（福間が勝利）だった。対戦成績は、福間の５４勝４６敗。◆これまでの対戦成績一覧（左が福間）