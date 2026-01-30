中道改革連合の岡田克也氏が３０日、兵庫県内で衆院選の演説を行った。高市早苗首相の掲げる積極財政政策について「私から言わせれば無責任な積極財政ですよ」と、批判。去年の補正予算、来年度予算、１４０兆円という大きな予算です。１４０兆円もの予算を組んでばらまいて、物価がかえって上がることになるんじゃないですか。なんのために政策をやっているのか」と批判。「安倍さんの時代、もっといえばこの３０年間実質賃金