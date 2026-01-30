モデルの長谷川ミラ（28）が30日、結婚することを発表した。関係者によると相手は一般男性。長谷川はこの日、ナビゲーターを務めるJ-WAVE「START LINE」（金曜後4・30）でも結婚を生報告。「緊張している」と連呼しながらも「これまで結婚という人生を前提としてアマ考えてきたタイプではなかったですけど、新しいことに安心して挑戦できるような素敵なハズバンドに出会うことができました」とリスナーに喜びを語った。また