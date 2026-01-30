第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。近江は2年ぶり8度目の出場だ。校舎が2月2日から始まる入学試験のため外部の立ち入りを制限しており、出場が決まると選手は1キロ離れたHPLベースボールパークに集まった。小森博之監督（42）から「颯爽、ハツラツ！！近江の野球ここにありというのを見せてほしい」とゲキを飛ばされたナインは、カメラマンから「