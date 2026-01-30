30日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台後半で取引された。財務省は昨年12月29日から今年1月28日における為替介入の実績を30日夜に発表。午後5時現在は前日比47銭円安ドル高の1ドル＝153円79〜81銭。ユーロは02銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円60〜64銭。朝方発表された1月の東京都区部の消費者物価指数が市場予想を下回ったことで、日銀の追加利上げを早める結果ではないとの見方が拡大。円を売ってドルを買う動