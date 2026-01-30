東京都選挙管理委員会が準備した腕章や表示物衆院選の立候補者が全国最多の東京都で、都選挙管理委員会が陣営に無料で交付する腕章や旗など「七つ道具」の調達費が、前回選に比べ約700万円安くなったことが30日、分かった。短期戦の中で製造を引き受けた業者が、時間のかかる布製から化学繊維への変更を提案。コスト削減につながった。陣営からは「布より汚れないから良い」と歓迎の声も上がる。都選管によると、運動員用の腕