タレント関根勤（72）とタレント小堺一機（70）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にそろって出演。70歳を過ぎて感じたことを話した。「コサキン」のコンビで45年の2人。お互いが古希を迎えた。関根は年齢について「長い映画の、トイレがちょっとつらくなりましたね」と言った。大ヒット映画「国宝」を見た時、「（上映時間3時間に）ギリギリでしたね。エンドロールは出口のドアのすぐそばで見て、すぐ