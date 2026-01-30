去年5月、秋田市の自宅で父親に殴る蹴るの暴行を加えて死亡させた罪に問われている男に対し、秋田地方裁判所は30日、懲役6年の判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは秋田市泉中央の無職、石川達士被告58歳です。起訴状などによりますと石川被告は去年5月、自宅で当時87歳の父親の顔などを殴ったほか腕や脇腹を複数回蹴るなどの暴行を加えて死亡させた、傷害致死の罪に問われています。30日の判決公判で、秋田地方裁判所の