マツダスタジアム＝広島市南区広島県警は30日、指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕したプロ野球広島東洋カープ選手羽月隆太郎容疑者（25）の関係先として、チームの本拠地マツダスタジアム（広島市南区）などを家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、同県廿日市市の大野屋内総合練習場も捜索した。いずれも羽月容疑者が使っているロッカーを調べたという。薬