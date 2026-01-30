元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の丸山桂里奈（42）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。ダイエット成功した姿に対する夫で元サッカー選手の本並健治氏（61）の言葉に言及した。丸山は29日の投稿で、「ダイエット成功しました！！とりあえずは6．1キロ減」と書き出し、チューブトップドレス姿で顎まわりがシャープになった笑顔写真などを公開。絶賛コメントが多数寄せられていた。「本並さんをギャフンと言わせ