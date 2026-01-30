女優永野芽郁（26）が30日、インスタグラムを更新。同日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（午後9時）で放送される映画「はたらく細胞」出演を告知した。永野はストーリーズを更新。「本日21時〜金曜ロードショーにて映画『はたらく細胞』放送です」と告知した。「はたらく細胞」は24年12月公開の実写映画で、監督は武内英樹氏。永野は赤血球役を務め、佐藤健が白血球役を担当。ダブル主演だった。今回が地上波初放送とな