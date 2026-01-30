日本時間１８時００分に独実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）18:00 予想0.2%前回0.0%（前期比) 予想0.3%前回0.3%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（季調前前年比)