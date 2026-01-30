２月8日に投票日を迎える衆議院議員選挙、候補者の真冬の激戦に密着した特集の3回目は前職と新人3人の戦いとなった山形県3区です。県3区に立候補したのは、届け出順に中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）、参政党・新人の遠藤和史さん（60）、自由民主党・前職の加藤鮎子さん（46）、国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）の4人です。中道改革連合・新人の落合拓磨さん（28）は天童市出身です。去年、ともに酒田市に移住した妻