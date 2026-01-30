お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが３０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストとして生出演。先輩芸人にブチ切れた過去を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは年上にブチ切れたことがありますか？」について聞かれると「もちろん、あります」と即答したゆりやん。「１０年くらい前、かなりトガってまして。お笑いのことになると、許せなかったんですよ」と話