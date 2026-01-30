9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が30日、都内で行われた映画『白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念初日舞台あいさつに共演の三森すずこと登壇した。物語にちなみ“脱皮”した、成長した転換期を聞かれた佐久間が「ここ最近でコーヒーを飲めるようになった」と変化を明かした。【写真】かっこい…！バズーカ砲を持ってキメ顔の佐久間大介「飲めなかったんですね」と三森が驚くと「飲めなかったんです。苦くて