元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」が、元DeNAコーチの高木豊氏（67）のYouTube「高木豊TakagiYutaka」とコラボ。今季の中日で注目する定位置争いを挙げた。片岡氏は優勝候補の阪神に対して、ライバルの一番手に中日を挙げる。本拠地のバンテリンドームにホームランテラスが設置されることで、本塁打数増が見込まれる。片岡氏は「（新外国人の）サノーの出来。彼が打つと細川とか、