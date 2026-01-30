結婚式を挙げたがらないのは、夫だけではないと知ってホッとした奈津さん。友人の「ほぼ自分一人で結婚式準備を進めた」という話を聞いて、奈津さんもそうしてみようかなと思い立ったようですが…。＞＞【まんが】パパママ婚