空飛ぶクルマの飛行試験場。右はスカイドライブの福原裕悟執行役員＝30日午前、山口市空飛ぶクルマの開発を手がけるスカイドライブ（愛知県豊田市）は30日、山口市の飛行試験場を報道陣に初公開した。海上エリアで直線距離約3キロを飛ばす試験ができることなどを説明した。計画したデモフライトは強風のため取りやめた。スカイドライブの機体の最大巡航速度は100キロで、この試験場は広いため速度を出しやすいという。試験場は