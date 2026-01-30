今3月開催の第98回選抜高校野球出場校が30日に発表され、昨秋関東大会王者の山梨学院（山梨）が、5大会連続9度目の出場を決めた。関東地区で5大会連続選抜出場は、史上初の快挙となった。今秋ドラフト1位候補の最速152キロ右腕・菰田陽生投手（2年）は、この日はインフルエンザに罹患して不在。ナインは同校で出場決定の知らせを耳にした瞬間に歓喜の表情を浮かべた。菰田は同校を通じ「まずは選んでいただき、甲子園という