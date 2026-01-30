開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、マンガ「キノの旅 the Beautiful World」がセール価格で販売されている。 本作は、人気ライトノベル「キノの旅」のコミカライズ版。旅人のキノと相棒のモトラド・エルメスが様々な国を巡るファンタジーが描かれる。今回のセールでは、本作の1巻が55円、2巻から5巻までが約45％の割引となっており、全巻をまとめて購入しても1,407円で購