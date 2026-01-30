SNSで話題のWebマンガ『どうぶつたちの不思議な珈琲店（かふぇ）』のボイスコミック化が決定。本日1月30日（金）、その第1弾として同作の「第2話」が配信スタート。今後1週ごとに第3話、第7話も続々配信予定で、豪華キャストも解禁された。主人公の男子高校生が、喋るどうぶつたちが集う不思議な珈琲店を再訪し、優しいリスのマスター・モカ、強面のオオカミの副店長・マンデリンに“モヤモヤ”を聞いてもらう様子が描かれた第2話