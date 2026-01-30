県内では少子化や設備の老朽化などにより公共施設の統廃合が進められています。大仙市の小学校では、3月で廃止となる学校給食センターの職員に感謝する会が開かれました。大仙市の仙北学校給食センターです。2002年に稼働を始め、現在は仙北地区の1つの保育園と3つの小中学校に給食を提供してきました。少子化や設備の老朽化などにより3月いっぱいで廃止となることが決まっています。給食を提供している学校のひとつが