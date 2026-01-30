県警察学校で卒業式が行われ41人が新たな一歩を踏み出しました。県民を守る警察官としてさっそく県内の各警察署に配属されています。県警察学校を卒業したのは、去年4月に入学した41人です。約10か月間、法律の知識や警察官としての心構え、それに犯人を捕まえるための逮捕術などを身につけ現場に出るための力を養ってきました。県警察本部小林稔本部長「これからの警察官人生において、決して忘れずに心に留めてとめておいてほ