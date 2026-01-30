宇都宮ライトライン（LRT）沿線に、スポーツと食が融合した新たな賑わい拠点が誕生します！大和リースを代表とする企業グループは、2026年3月28日（土）、平石停留場前に「アークタウン宇都宮（東部総合公園）」をオープンします。栃木県内初のPark-PFI（公募設置管理制度）による新設公園として注目を集める本施設。国内最大級の屋根付きスケートパーク、3×3やBMXパーク、地元の美味しさが揃う産直店など、子どもから大人まで一