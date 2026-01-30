BAND-MAIDが、3月20日より開催するワールドツアー『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の詳細情報を公開。ツアーファイナルが日本武道館での2デイズ公演であることが発表された。 （関連：BAND-MAID、圧倒的技量で熱狂の一夜に――ロングツアーの集大成で示した“最強のお給仕”とロックの真髄） 今回発表された情報は、日本をはじめ、アジア、ヨーロッパの第1弾日程と会場にくわえ、北米