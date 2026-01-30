伊藤万理華と井之脇海がW主演を務める上田誠の初監督作『君は映画』の公開日が6月19日に決定。あわせて、前田旺志郎、菊池日菜子、金子鈴幸、三河悠冴、今井隆文、ザ・ギースの尾関高文と高佐一慈の出演が発表された。 参考：伊藤万理華と井之脇海がW主演ヨーロッパ企画・上田誠初監督作『君は映画』2026年公開 本作は、人気劇団・ヨーロッパ企画と下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ、『