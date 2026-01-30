Appleが独自のAI（人工知能）デバイスを開発していると、海外にて報じられている。 （関連：2026年のAIトレンドはどうなる？AIエージェントの普及に“AIインフルエンサー”の誕生も予想） ■カメラやスピーカー、マイクを搭載？ 米メディアのThe Informationによれば、Appleが開発している小型の「ウェアラブルAIピン」には、複数のカメラやスピーカー、マイクが搭載されるという。