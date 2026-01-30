武藤彩未が、3年ぶりとなるビルボードライブ公演を4月29日にビルボードライブ横浜にて開催する。 （関連：武藤彩未を「忘れない」ーー宗像明将が活動休止前ライブを渾身レポート） 自身2度目となる今回のビルボードライブ公演は、30歳の誕生日に行うメモリアルなステージ。大人の輝きを増す彼女がおくる、一日限りのプレミアムなひとときを堪能できる公演となる。 なおチケッ