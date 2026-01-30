asmiが、ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）のドラマ劇中で使用されている劇伴楽曲「Talk To Me feat. asmi」の歌唱を担当していることが明らかになった。 （関連：asmi迎えたTVアニメ『彼女、お借りします』EDテーマ「言えない」も話題切ない青春感描くMIMiNARIとは？） 本ドラマは、橋本環奈演じる元ヤンキーで荒れた学生時代を過ごした主人公 田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに一念発起。猛勉強の