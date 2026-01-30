３０日の日経平均株価は前日比５２円安の５万３３２２円と４日ぶりに反落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に「タカ派」のウォーシュＦＲＢ元理事が有力との報道が流れ一時４００円を超える下落となる場面もあったが、後場に入り下げ渋った。上下の値動きは激しいものの、全体的には方向感に欠ける展開が続いている。 今週は、２つのニュースが市場の高い関心を集めた。ひとつは、２月８日に実施