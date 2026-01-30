センチミリメンタルの新曲「ハイライト」が、野球中継『J SPORTS STADIUM2026』のテーマソングに起用される。 （関連：櫻坂46「五月雨よ」＆日向坂46「僕なんか」で話題センチミリメンタル 温詞、言葉を美しく輝かせるメロディセンス） テーマソングのために書き下ろされた本楽曲は、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描